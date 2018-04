Biblioteca e teatro são atividades culturais menos frequentadas por paulistanos

Pesquisa realizada pela Rede Nossa São Paulo e Ibope Inteligência mostra que as bibliotecas e os teatros figuram como as atividades ou equipamentos culturais menos frequentados pelos paulistanos. O levantamento levou em consideração também a frequência a museus, shows, cinema e centros culturais.

A pesquisa, divulgada hoje (10), indica que, dentre as seis atividades culturais pesquisadas, apenas o cinema é frequentado por mais de 50% dos moradores da cidade. De acordo com os resultados, 65% dos entrevistados não frequentam bibliotecas; 59% disseram não ir ao teatro; 58% não vão a museus; 53% não frequentam shows; e 52% disseram não ir a centros culturais. Já 68% responderam que vão a cinemas.

Segundo o levantamento, 24% dos paulistanos, ou 2,4 milhões de pessoas, não frequenta nenhuma das atividades culturais avaliadas. Os segmentos predominantes nesse resultado estão os menos escolarizados, com renda familiar de até dois salários mínimos, pretos e pardos.

De acordo com a pesquisa, apenas 17% dos paulistanos frequentam (pelo menos, uma vez ao ano) todas as seis atividades e espaços mencionados no levantamento. Os setores predominantes no resultado são os mais escolarizados, os com renda familiar acima de cinco salários mínimos e brancos.

“As mulheres negras moradoras da periferia, de menor renda e escolaridade, são aquelas que, em geral, não frequentam nenhuma atividade cultural”, destacou o coordenador-geral da Rede Nossa São Paulo, Jorge Abrahão.

A pesquisa entrevistou 800 paulistanos de 16 anos ou mais. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, sobre os resultados encontrados no total da amostra.