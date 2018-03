SP recebe quatro estudos da inciativa privada para novo endereço do Ceagesp

O governo do estado de São Paulo recebeu nesta semana estudos da inciativa privada que sugerem quatro locais para onde a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp) poderá ser transferida.

Os estudos foram apresentados por três consórcios e uma empresa, com o objetivo de subsidiar a elaboração do edital de concessão para implantação, operação e manutenção do Novo Centro de Abastecimento Alimentar em São Paulo, o Novo Ceasa, como passará a ser chamado.

Nos estudos foram apresentados dados sobre a viabilidade de cada localização, principalmente em relação à melhoria do tráfego na capital paulista. O estado estipulou como pré-requisito que os locais sugeridos fossem conectados ao Rodoanel Mário Covas por acessos já existentes ou previstos.

Segundo o governo do estado, o Poder Público não é obrigado a adotar as soluções propostas, inclusive quanto à nova localização do entreposto. Nesta fase do processo, os estudos não têm custo para o governo, mas os autores das ideias que efetivamente serão utilizadas na elaboração do edital serão ressarcidos pelo futuro concessionário no limite de até R$ 2,5 milhões.

“A compreensão de que o Ceasa da Lapa está inadequado para aquele lugar é quase unânime. Temos 50 mil pessoas que frequentam o posto todos os dias. São de 12 mil a 15 mil veículos, o que gera um gargalo de mobilidade muito grande, além da degradação da paisagem urbana e outras questões, como a sanitária”, disse o secretário adjunto de Agricultura e Abastecimento do governo de São Paulo, Rubens Rizek.

A competência pela gestão da logística de abastecimento e distribuição de alimentos é das três esferas do Poder Público. O projeto Novo Ceasa está sendo desenvolvido em parceria entre a União, o estado e o município de São Paulo. No entanto, dada a característica metropolitana do abastecimento, coube ao estado a realização dos estudos e preparação da licitação.

O governo estadual tem agora 60 dias para definir o melhor modelo e mais 60 dias para fazer a preparação de todos os documentos, as aprovações competentes e a publicação do edital de licitação.

As quatro localidades sugeridas pela iniciativa privada são as seguintes:

1) Companhia Paulista de Desenvolvimento (CPD): terreno de 2 milhões de m² na Avenida Raimundo Pereira de Guimarães, na junção dos trechos norte e oeste do Rodoanel. A proposta é operar com área construída de 482 mil m².

2) Ideal Partners Assessoria Financeira: imóvel em Santana do Parnaíba, com 4 milhões de m² e sugestão de operar com área construída de 1 milhão de m². O acesso é pelo Rodoanel Oeste e rodovias Castello Branco e Anhanguera.

3) Fral Consultoria: terreno na Lagoa de Carapicuíba, em Barueri, próximo a Osasco, também com acesso pelo Rodoanel Oeste, com 1,9 milhão de m² no total e área construída sugerida de 864 mil m².

4) Novo Entreposto de São Paulo (Nesp): área com 4 milhões de m² no km 26 da Rodovia dos Bandeirantes, com acesso pelo Rodoanel Oeste. A área construída não foi especificada.