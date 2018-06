Mesmo com atuação do BC, dólar fecha em alta de 2,04%

Mesmo com a forte atuação do Banco Central (BC), o dólar fechou hoje (27) em alta de 2,04%, cotado a R$ 3,8755 na venda. O BC entrou em ação no mercado cambial logo pela manhã, anunciando leilões de linha (venda com compromisso de recompra) de US$ 2,425 bilhões, além dos contratos de swaps cambial (venda futura da moeda norte-americana). A cotação da moeda chegou à máxima do dia a R$ 3,8768.

O índice da B3, bolsa de valores de São Paulo, Ibovespa, acompanhou o cenário negativo, fechando em baixa de 1,11%, com 70.609 pontos.

A notícia positiva do dia ficou com a valorização das ações preferenciais da Petrobras, que subiram 2,49%.