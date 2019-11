Brasil inicia Mundial de Atletismo Paralímpico com ouro

O Brasil iniciou nesta quinta (7) a disputa do Campeonato Mundial de Atletismo Paralímpico de Dubai com a conquista de uma medalha de ouro, com Rayane Soares nos 400m da classe T13 (atletas com baixa visão), e de um bronze, com Alessandro Rodrigo no arremesso de peso.

Para ficar com o ouro Rayane completou a prova com o tempo de 57s30. A segunda posição ficou com a portuguesa Carolina Duarte, com 57s46, e o bronze com a ucraniana Leilia Adzhametova, com 57s55.

Arremesso de peso

Além do ouro o Brasil garantiu um bronze no arremesso de peso. O feito foi alcançado por Alessandro Rodrigo, com uma marca de 13m99cm. O ouro ficou com o iraniano Mahdi Olad (14m44cm) e a prata com o croata Miljenko Vucic (14m42cm).

Mundial de Dubai

O Mundial de Dubai 2019, realizado no Dubai Club for People of Determination, reúne cerca de 1.400 atletas de 120 países, que disputam 172 provas até o dia 15 de novembro. O Brasil conta com 43 atletas.

Edição: Fábio Lisboa