Apresentação do Diálogo Brasil sobre moedas virtuais é adiado

O programa Diálogo Brasil sobre as moedas virtuais, que seria apresentado hoje (16), foi adiado. O tema será tratado nos próximos episódios.



Em virtude da semana em que se comemora o Dia do Índio, o programa desta segunda-feira será sobre a resistência indígena no país, com as participações do presidente da Fundação Nacional do Índio (Funai), Franklimberg Ribeiro de Freitas, e o assessor jurídico da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib), Luiz Eloy Terena.

