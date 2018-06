Atual campeã mundial, Alemanha perde de 1 a 0 para o México

Os atuais campeões do mundo caíram diante do México na estreia da Copa do Mundo. Os mexicanos fizeram 1 a 0, gol de Hirving Lozano, no primeiro tempo e se defenderam com eficiência durante o restante do jogo. Com 22 anos, Lozano é o jogador mais novo da seleção mexicana.

A Alemanha passou a maior parte do jogo no campo do adversário, mas teve poucas chances reais de gol. Com a vitória, o México lidera o Grupo F com 3 pontos. A Alemanha é a lanterna, com uma derrota e nenhum ponto ganho. O Grupo F cruzará com o Grupo E, o grupo do Brasil, nas oitavas de final.

O jogo

O primeiro tempo foi bastante disputado. O México não se intimidou com o adversário e explorou os contra-ataques. Foram pelo menos três bons avanços em velocidade, contra uma defesa lenta da Alemanha. Até que aos 34 minutos, um contra-ataque rápido pegou a defesa alemã desprevenida. Eram dois mexicanos contra dois alemães. Lozano recebeu na área, tirou Özil da jogada com um corte e bateu firme, no canto direito de Neuer.

Depois do gol, os alemães, que até então atacavam sem muita objetividade, tentaram ser mais agressivos. Aos 37, Kroos cobrou falta na entrada da área. Ochoa se esticou todo e deu um leve tapa na bola, que ainda bateu no travessão. O Camisa 1 mexicano salvou um gol praticamente certo dos atuais campeões do mundo. O primeiro tempo terminou com a torcida mexicana gritando “olé”.

Segundo tempo

A segunda etapa foi um jogo de ataque contra defesa. Aos nove minutos, a Alemanha chegou com perigo. Draxler bateu para o gol, a bola desviou no zagueiro e passou perto da trave, saindo a escanteio. Os alemães continuaram a pressão, enquanto os mexicanos se fechavam na defesa. Aos 19 minutos, a Alemanha assustou novamente. Boateng cruzou pela direita e Kimmich emendou uma meia-bicicleta dentro da área. A bola passou por cima, bem perto do travessão.

Aos 25 minutos, Reus emendou dois chutes. Um bateu no rosto de Gallardo e sobrou novamente para o alemão, que chutou para fora. Aos 36, os mexicanos perderam uma boa chance de definir o jogo. Em contra-ataque rápido, Layún recebeu e chutou de fora da área, longe do gol de Neuer. A partir dos 30 minutos, o técnico alemão encheu o time de atacantes, para tentar o gol, sem sucesso.

No último minuto de jogo, até o goleiro alemão foi para a área mexicana tentar uma cabeçada na cobrança de escanteio, mas não adiantou. Ao final do jogo, a vibração mexicana foi intensa, dentro de campo e nas arquibancadas. A comemoração foi digna de uma final de Copa.

Na próxima rodada, o México enfrenta a Coreia do Sul, e os alemães jogam contra a Suécia.