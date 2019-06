Justiça Eleitoral de São Paulo realizará amanhã plantão da biometria

Eleitores de 478 municípios paulistas que ainda não fizeram a biometria junto à Justiça Eleitoral têm a oportunidade de cadastrar as digitais neste sábado (15) durante plantão realizado para auxiliar aqueles que não têm disponibilidade de horário durante a semana. O atendimento nos cartórios eleitorais é das 8h às 13h. Os postos de atendimento eleitoral nos shoppings funcionam das 10h às 15h.

O agendamento online é recomendável em todos os locais. Para fazer a biometria, é necessário levar documento oficial de identificação original, comprovante de residência dos últimos três meses e o título, caso tenha. Os prazos para fazer a biometria variam entre agosto e dezembro de 2019, dependendo da cidade.

Restrições

Quem não fizer a biometria no prazo definido pode ter o título de eleitor cancelado, o que impede o eleitor de votar. Além disso, sem o título o cidadão não pode ser empossado em concurso público, obter passaporte ou CPF (Cadastro de Pessoa Física), renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial, obter empréstimos em estabelecimentos de crédito mantidos pelo governo, participar de concorrência pública e praticar qualquer ato para o qual se exija quitação do serviço militar ou imposto de renda.

Segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, a biometria já foi concluída em 107 municípios. Cidades que ainda não estão na lista com prazo definido serão incluídas em breve.

“Mesmo nas cidades em que a obrigatoriedade ainda será implementada, vale a pena o eleitor se adiantar e já fazer a biometria para evitar filas e outros transtornos”, diz o TRE-SP.

Para ver a lista das cidades que participam do plantão basta acessar.

Consulta

Para consultar a situação de sua inscrição o eleitor pode acessar os sites do TRE e TSE, ir ao cartório eleitoral ou telefonar para a Central de Atendimento ao Eleitor do TRE-SP, no 148. O custo é de uma ligação local para todo estado de São Paulo.

O TRE-SP reforça que a Justiça Eleitoral não se comunica por e-mails. Os eleitores que receberem qualquer mensagem eletrônica sobre cancelamento de título eleitoral devem ignorar a comunicação e apagá-la imediatamente.

*Matéria atualizada às 11h59 para correção de informação quanto ao dia de realização do plantão da biometria



