Quina de São João pode pagar R$ 140 milhões em prêmio principal

O próximo sorteio da Quina será o especial de São João, que ocorrerá em 24 de junho e poderá pagar R$ 140 milhões de prêmio principal, pela estimativa feita pela Caixa Econômica Federal.

No último concurso da Quina, realizado ontem (14), ninguém acertou os cinco números, o que resultou no acúmulo de R$ 117.997.509,47 para a Quina de São João.

Por ser uma edição especial, a Quina de São João não acumula. Se não houver acertador, o prêmio será dividido entre os acertadores da quadra. O sorteio ocorre em 24 de junho, às 20h.

Para apostar é só ir a uma lotérica do país até as 19h do dia do sorteio, ou fazer o jogo pela internet, no Portal Loterias Online. A aposta de cinco números custa R$ 1,50, a de seis, R$ 9 e a de sete, R$ 31,50.

Edição: Denise Griesinger