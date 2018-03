Unesco presta tributo a Stephen Hawking em sua página no Twitter

A Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (Unesco) prestou uma homenagem ao professor e cientista britânico Stephen Hawking, que morreu nesta quarta-feira (14) aos 76 anos. A agência afirmou em sua conta na rede social Twitter, que Hawking era um amigo da Unesco e um intérprete do universo.

No vídeo, publicado pela agência, Hawking envia uma mensagem sobre o papel da tecnologia de informação para as pessoas com deficiências. Segundo a Unesco, ele incorporava os valores da agência de compartilhar conhecimento e de dar poder e autonomia às pessoas.



Para a agência da ONU, a estrela de Stephen Hawking brilhará para sempre no universo. Segundo agências de notícias, o cientista britânico morreu em casa, na cidade de Cambridge.

