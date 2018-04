Agência Brasil e Azertac preparam acordo para intercâmbio de notícias

A Agência Brasil e a Azertac, agência de notícias do Azerbaijão, preparam um acordo de cooperação mútua para o intercâmbio de notícias, fotos, videoclipes e análises conjunturais em inglês. O tema foi discutido durante a visita do embaixador do Azerbaijão, Elkhan Polukhov, à diretora-geral da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), Christiane Samarco, nesta terça-feira (3). Também estavam presentes ao encontro o diretor de Jornalismo da EBC, Lourival Macedo, e o gerente-executivo da Agência Brasil, Alberto Coura.

O embaixador do Azerbaijão, Elkhan Polukhov, visita a Empresa Brasil de Comunicação, acompanhado da diretora-geral da EBC, Christiane Samarco Antonio Cruz/Agência Brasil

“Estou muito contente com a perspectiva de assinatura desse acordo, já que essa cooperação permitirá ao povo brasileiro conhecer a nossa cultura e, por outro lado, nosso país também passará a ter acesso a informações importantes sobre o Brasil, sua cultura e sua economia”, disse o embaixador Elkhan Polukhov.

Polukhov citou, entre os eventos importantes de interesse mútuo previstos para este ano, e que poderiam fazer parte do acordo de cooperação, a celebração dos 100 anos de independência do Azerbaijão, os 25 anos de relações bilaterais e a realização do 2º Campeonado Mundial de Capoeira, que ocorrerá de 11 a 12 de maio, em Baku, capital do país. A capoeira é muito apreciada pela população do Azerbaijão.

O Azerbaijão, país com elevado índice de desenvolvimento humano, de acordo com dados da Organização das Nações Unidas (ONU), está situado entre o Leste Europeu e o Sudeste Asiático.

Com pouco mais de 9,1 milhões de habitantes, o país se declara laico, mas tem maioria muçulmana. Como o Brasil, o Azerbaijão também tem três Poderes constituídos: Executivo, Legislativo e Judiciário. O presidente da República é eleito para um mandato de cinco anos. O atual presidente é Ilham Aliyev.

A economia do país está em franco desenvolvimento com base em grandes áreas de petróleo e potencial agrícola.