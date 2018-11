Foco da Petrobras deve ser exploração do pré-sal, diz Castello Branco

O economista Roberto Castello Branco, indicado pelo presidente eleito, Jair Bolsonaro, para o comando da Petrobras a partir do ano que vem, disse que o foco da empresa deve ser a aceleração da exploração do pré-sal.

Castello Branco esteve reunido na manhã de hoje (20) com a equipe de transição do novo governo no Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB).

De acordo com ele, os planos para o futuro da empresa serão detalhados em breve, incluindo as privatizações. Ontem (19), Bolsonaro disse que a Petrobras é uma empresa estratégica e que deve continuar existindo, mas que pode ser privatizada em parte.