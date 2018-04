Vítimas de acidente com lancha são transferidas para São José dos Campos

As duas sobreviventes do acidente com uma lancha na Ilha Grande, no sul fluminense, foram transferidas hoje (1º) para hospitais em São José dos Campos, no interior de São Paulo. A informação foi divulgada hoje pela prefeitura de Angra dos Reis (RJ).

Natacha de Oliveira Soares, de 27 anos, e Camila Martinez Precoma, de 30 anos, tiveram lesões graves nos pés e estavam internadas no Hospital Geral de Japuíba, em Angra, desde o acidente, ocorrido na última sexta-feira (30).

O acidente com a lancha também deixou dois mortos: Alexandre da Silva, de 43 anos, e de Walquiria de Almeida Barros, de 29 anos. Os corpos das duas vítimas foram liberados ontem (31) do Instituto Médico-Legal (IML) de Angra.

As quatro vítimas faziam parte de um grupo que fazia um passeio de saveiro. O acidente aconteceu na Lagoa Azul, onde o saveiro tinha atracado para que os turistas pudessem mergulhar.

O condutor da lancha foi autuado por homicídio culposo e lesão corporal e liberado após pagar fiança de R$ 2 mil. Segundo a Polícia Civil, o condutor alegou que a lancha estava com problemas no acelerador, o que deixou a embarcação desgovernada.