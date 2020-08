OSB se adapta aos novos tempos e leva concertos à casa do público

Um grande concerto online com a participação dos 72 músicos marcou o início das comemorações pelos 80 anos da Orquestra Sinfônica Brasileira. A temporada virtual será exibida nas páginas da OSB no Facebook e no Youtube e vai até outubro.

A programação foi dividida em séries. A primeira é a OSB 80 anos, com seis vídeos em homenagem a Haendel, a serem publicados um a cada dia, com gravações editadas dos músicos tocando de suas casas como se estivessem no palco. Os homens, por exemplo, usam casaca e as mulheres aparecem maquiadas.

A diretora-geral da Orquestra, Ana Flávia Cabral Souza Leite, diz que o desafio foi conectar os músicos, cada um em sua casa, e formar um conjunto virtual. O trabalho, segundo ela, está sendo feito desde março, quando decidiram adaptar as comemorações por causa da pandemia da Covid-19.

“A música pra gente é a forma de celebrar a vida. Para nós, que estamos nesse ramo, nesse ambiente, que é o de movimentar o território afetivo das pessoas, é bastante difícil e doloroso trabalhar o tema da doença e das perdas das vidas que se vão. E, ao mesmo tempo, tentar produzir vida a partir do que a gente constrói com a música.” Ana Flávia Cabral Souza Leite, diretora-geral da OSB

Ana Flávia destaca que os primeiros dias foram muito difíceis, por causa da expectativa dos 80 anos da orquestra, a morte de um músico, vítima de infarto, e a apreensão com outro que contraiu a Covid-19, e se recuperou.

Os concertos virtuais vão homenagear, ainda, Bethoven, Bach e Mozart. Já os compositores brasileiros, como Carlos Gomes e Villa-Lobos, serão lembrados na Série Clássica Brasileira, a última a ser exibida a partir de 1º de outubro.

* Sonorização: Eduardo Monteiro