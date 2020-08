Dossiê Mulher: violência doméstica aumentou 6% em 2019

Para muitas mulheres, a própria casa é um lugar inseguro e o parceiro representa uma ameaça, como comprovam os dados do Dossiê Mulher, divulgado nesta quinta-feira (27), pelo Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro. O levantamento mostra que mais de 128 mil mulheres foram vítimas de alguma forma de violência doméstica ou familiar no estado em 2019, 6% a mais do que em 2018.

Isso representa 10.694 denúncias que chegaram as delegacias por mês, ou uma a cada 4 minutos. Além disso, dos 223 casos de homicídios dolosos, 85 já foram classificados como feminicídio no registro da ocorrência, quando a condição feminina é a principal razão para a mulher ter sido morta.

Mais de 44% das vítimas foram assassinadas em casa, mas considerando apenas os registros de feminicidio, isso sobe para quase 79%. Outro dado que chama a atenção é que, das 85 vítimas, 70 foram mortas pelo companheiro ou ex-companheiro, e em 15 casos, o crime foi presenciado pelo filho.

O ISP também destaca que mulheres negras são a maioria entre as vítimas, e que em 44% dos casos, o crime foi praticado como vingança pelo término do relacionamento.

O Dossiê mulher trouxe, ainda, dados sobre violência sexual. Foram 6.662 vítimas, 830 a mais do que ano passado e quase 60% delas menores de idade. Mas, considerando apenas o crime de estupro, a análise por idade fica ainda mais dramática, já que cerca de 66% das vítimas, mais de 2900, tinham até 14 anos, e 44% sofreram violência sexual por pessoas conhecidas, com o pai ou padrasto sendo o autor em 18,5% dos casos.