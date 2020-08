Auxílio Emergencial: nascidos em janeiro recebem parcela nesta sexta

Nesta sexta-feira (28) começa o Ciclo 2 de pagamentos das parcelas do Auxílio Emergencial. Os créditos serão liberados para os beneficiários nascidos em janeiro.

Neste ciclo, outros três públicos foram incluídos: trabalhadores que fizeram o cadastro nas agências dos Correios entre 2 de junho e 8 de julho; trabalhadores que fizeram a contestação pelo site da Caixa ou App da Caixa de 3 de julho a 16 de agosto e foram considerados elegíveis; e por fim beneficiários que tenham recebido a primeira parcela em meses anteriores, mas que tiveram o benefício reavaliado em agosto.

O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, explica que todos os meses é feita uma reanalise de dados pelo Ministério da Cidadania e pelo Dataprev para que sejam verificadas possíveis inconsistências nos cadastros. Caso elas aconteçam, os pagamentos são suspensos. Pedro Guimarães orienta o beneficiário a ligar para o 121 ou procurar uma agência da Caixa, em último caso.

Nesta quinta-feira (27) a Caixa liberou o pagamento em dinheiro da 5ª parcela do Auxílio Emergencial para 1,9 milhão beneficiários do programa e que também fazem parte do Bolsa Família. Neste caso receberam as pessoas com NIS terminado em 8.

Além disso, o banco autorizou os saques e transferências de mais uma parcela do Auxílio para trabalhadores do Cadastro Único e aqueles inscritos por meio do site e do aplicativo do programa. Esses trabalhadores tiveram o crédito dos recursos depositados na poupança social digital em 12 de agosto, data em que os pagamentos digitais foram liberados.

Os trabalhadores podem consultar a situação do benefício e o calendário de pagamentos pelo aplicativo do auxílio emergencial ou pelo site auxilio.caixa.gov.br.