BNDES tem lucro líquido de R$ 5 bilhões no 1º semestre

O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, teve lucro líquido de R$5 bilhões, no primeiro semestre deste ano, impulsionado principalmente pela venda de participações societárias, com destaque para a oferta pública de ações da Petrobras, em fevereiro.

Já as despesas administrativas e com pessoal tiveram queda de 8,3%, no primeiro semestre de 2020, em comparação ao mesmo período do ano anterior. O resultado foi apresentado junto com o balanço das medidas emergenciais de enfrentamento à crise decorrente da pandemia de Covid-19.

De acordo com o BNDES, as medidas emergenciais de enfrentamento aos efeitos provocados pela pandemia do novo coronavírus, buscam preservar as atividades econômicas das companhias durante esse período e viabilizar investimentos no setor de Saúde.

Entre as principais medidas, anunciadas desde 22 de março, estão a linha de capital de giro para micro, pequenas e médias empresas que já aprovou quase R$6,5 bilhões. Valor acima da previsão inicial, que era de R$5 bilhões.

De acordo com o Banco, as aprovações do Programa de Apoio Emergencial ao Combate da Pandemia da Covid -19 chegaram a R$293 milhões para aquisição de equipamentos utilizados em UTIs e kits de diagnósticos. Sendo também possível a construção e modernização das Unidade do SUS em 25 das 27 unidades da federação.



Durante a apresentação, o diretor do BNDES, Fábio Abrahão, também falou sobre a proposta de concessão da CEDAE, Companhia Estadual de Água e Esgotos do Rio de Janeiro.



Fábio Abrahão reiterou que a Cedae é um dos projetos mais adiantados na carteira de saneamento do BNDES. Em junho deste ano, o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, entrou com ação na Justiça para tentar barrar o processo licitatório da Cedae.