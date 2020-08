Empresas incluem teste de covid-19 na rotina dos funcionários

Com a flexibilização das medidas de isolamento social, e a retomada do trabalho presencial, muitas empresas estão adotando protocolos de segurança, o que inclui ações para garantir a saúde dos funcionários. O teste para o diagnóstico do novo coronavírus é uma delas.

Sobre a testagem dos trabalhadores, o médico Ricardo Pacheco, presidente da Associação Brasileira de Empresas de Saúde e Segurança no Trabalho, avalia que é uma medida de segurança importante, sendo também uma maneira eficaz e responsável para a retomada das atividades, depois do período de distanciamento.

O médico destaca ainda a importância de as empresas serem orientadas quanto à aplicação dos testes. Para ele, essa é uma atribuição a ser desempenhada por uma equipe de saúde treinada, que precisa estar à disposição dos trabalhadores para esclarecer suas dúvidas.

Membro da Comissão de Saúde da OAB - Paraná, a advogada Caroline Cavet explica que não há uma obrigatoriedade para as empresas realizarem os testes de coronavírus, mas ressalta a importância de que sejam feitos para evitar a disseminação do vírus nos locais de trabalho.

Medidas de precaução já vêm sendo tomadas em alguns setores. Em abril, por exemplo, a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro anunciou que todos os trabalhadores do setor seriam testados.

Em caráter nacional, no mês de julho, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que determina a adoção de medidas para preservar a saúde de profissionais que atuam no combate à covid-19, como por exemplo médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, entre outros trabalhadores essenciais durante a pandemia no país.