Abertas inscrições para Olimpíada Nacional em História

A décima segunda edição da Olimpíada Nacional em História do Brasil, está com inscrições abertas até o dia 7 de setembro.

Podem se inscrever equipes de três estudantes de 8º e 9º anos do Ensino Fundamental e todos os anos do Ensino Médio, com a orientação docente, de escolas públicas e particulares.

A fase inicial será entre os dias 6 e 12 de setembro.

Diferente da maioria das olimpíadas científicas, a coordenadora Cristina Meneguello explica que a olimpíada estimula a busca pelo conhecimento em História, e não avaliar o que o estudante já sabe com uma prova única aplicada em um dia.

A primeira edição da Olimpíada de História, em 2009, contou com 15 mil participantes. No ano passado, o número chegou a 73 mil. Por causa da pandemia da Covid-19, este ano a competição será toda on-line, não havendo a prova presencial para os finalistas que normalmente é aplicada na Unicamp.

As fases têm questões de múltipla escolha e uma tarefa que será corrigida por outros grupos. Serão escolhidas 400 equipes finalistas, o dobro do usual; com distribuição de 20 medalhas de ouro, 30 de prata e 40 de bronze, que serão enviadas para as escolas.