Aulas na rede pública do DF estão suspensas por prazo indeterminado

Não há mais previsão para a volta das aulas presenciais na rede pública de ensino do Distrito Federal. Com aumento do número de mortes pelo novo coronavírus, o governo da capital anunciou nesta quarta-feira (19) que as aulas estão suspensas por prazo indeterminado.

O número de casos de covid-19 no DF já ultrapassou 140 mil, com 2.097 mortes na última terça-feira. O secretário de Educação, Leandro Cruz, afirma que a escolha foi para preservar a população.

Em julho, o GDF havia estabelecido o retorno gradual das escolas públicas no dia 31 de agosto. Segundo o governo, o ensino remoto para os alunos das escolas públicas vai continuar.

Cristina Tidori, mãe de dois alunos da rede pública da capital, concorda que não é hora do retorno.



O governo não vai suspender o retorno das escolas privadas, que já está autorizado desde 27 de julho. Mas uma decisão judicial impede que as aulas sejam retomadas nas escolas particulares.



O GDF afirmou ainda que mudará a divulgação dos dados da covid-19 no DF. Agora serão anunciadas só as mortes nas últimas 24 horas, e não aquelas confirmadas nos dias anteriores.

Segundo o secretário de Saúde, Francisco Araújo, a forma como está sendo divulgado pode tirar o sossego da população.

Em junho, o Ministério da Saúde havia anunciado essa mesma mudança, mas o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que a pasta deveria divulgar os dados integrais da pandemia.