Athletico Paranaense demite Dorival Júnior

O Athletico Paranense demitiu, no início da tarde desta sexta-feira (28), o técnico Dorival Júnior. Em nota oficial publicada em seu site, o clube agradeceu os serviços prestados pelo técnico, e anunciou que o auxiliar técnico Eduardo Barros vai comandar a equipe interinamente contra o Red Bull Bragantino, na quarta-feira (02), pelo Campeonato Brasileiro.

Depois de duas vitórias nas duas primeiras rodadas do Brasileirão, o Furacão perdeu quatro partidas consecutivas: 3 a 1 contra o Santos; 1 a 0 contra Palmeiras e Fluminense; além da derrota por 1 a 0 diante do São Paulo, em confronto antecipado da 11ª rodada.

O curioso é que Dorival Júnior esteve presente em apenas uma das quatro derrotas da equipe, justamente a última contra o Tricolor Paulista. Diagnosticado com a covid-19, o técnico teve que se afastar e só voltou ao trabalho na última segunda-feira (24), dois dias antes da partida com o São Paulo.

Nas derrotas para Santos e Palmeiras, Lucas Silvestre, filho de Dorival Júnior, foi quem comandou a equipe. Entretanto, ele também testou positivo para a covid-19 e foi afastado. Com isso, o auxiliar Leonardo Porto foi o responsável pelo Furacão diante do Fluminense.

Dorival Júnior conquistou o Campeonato Paranaense de 2020. Sob seu comando, o Athletico fez 18 partidas, com nove vitórias, três empates e seis derrotas. Essa foi a quarta queda de treinadores no Campeonato Brasileiro. Além de Dorival, Eduardo Barroca, do Coritiba; Ney Franco, do Goiás; e Daniel Paulista, do Sport, já tinham sido demitidos.