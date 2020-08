Estreia do PSG no Campeonato Francês é adiada para setembro

Neymar ganhou um pouco mais de tempo para superar a derrota contra o Bayern de Munique na final da Liga dos Campeões da Europa. A Ligue 1 adiou a estreia do Paris Saint-Germain na nova temporada do Campeonato Francês para o dia .

O PSG entraria em campo pela primeira vez na competição no (29), contra o Lens, no Stade Felix Bollaert, apenas pela rodada. Entretanto, vice-campeão da Champions League solicitou à Ligue 1 o adiamento da partida para dar descanso aos atletas após a decisão do último .

Segundo a Ligue 1, tanto o Lens quanto a emissora de televisão responsável pela transmissão do jogo, o Canal +, concordaram com o adiamento da partida. As duas equipes se enfrentam no dia , às 16h (horário de Brasilia).

Este não foi o único compromisso do PSG adiado. O duelo da primeira rodada contra o Metz fjá tinha sido alterado para o dia , no Parque dos Príncipes, às 16h.

Além de PSG e Lens, a Ligue 1 confirmou, nesta terça-feira (25), a antecipação do confronto entre Strasbourg Alsace e Nice. O jogo, que seria disputado no dia , passou para o dia 29.

A temporada 2020/2021 do Campeonato Francês começou na última sexta-feira (21), com o empate em 0 a 0 entre Bordeaux e Nantes.

O calendário prevê que a última rodada seja disputada no dia de 2021. A temporada passada não terminou nos gramados, devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Líder no momento da paralisação do campeonato, o Paris Saint-Germain foi declarado campeão.