A grande fase de Nenê e a volta por cima do Fluminense

No Maracanã, o Fluminense conseguiu classificação fácil diante de um Figueirense muito frágil e sem força ofensiva. Veio para o Rio em busca do empate, mas, ao levar um gol cedo demais, ficou em um beco-sem-saída.

Esse primeiro gol do Flu foi bonito - mais uma cobrança de falta de classe de Nenê. E, de novo, ele foi o nome do jogo. Fez mais dois gols, um deles de pênalti, e comandou a vitória. Aliás, é uma grande fase de Nenê, artilheiro do campeonato com seis gols e da temporada com 15 gols.

Hoje, o Vasco tem muita confiança em se recuperar da derrota em São Januário. Está em um momento bem melhor sob o comando de Ramón e enfrenta um Goiás de técnico novo depois da demissão de Ney Franco - faz campanha fraca no Brasileiro, embora tenha se recuperado na recente vitória sobre o Atlético-GO.

O Botafogo vai subindo de produção e anda evoluindo com ótimas revelações da base como Marcelo, Kanu, Babi, Caio Alexandre e Luís Henrique. Por isso, leva vantagem ao precisar só do empate para se classificar. Mas é bom lembrar que o Paraná atravessa boa fase e é líder da série B. O favorito não pode se acomodar.

E outro jogo que chama a atenção hoje será em Maceió, com o Cruzeiro da série B tentando dar a volta por cima e ganhar do CRB por três gols. Incrivelmente, perdeu o primeiro jogo em Minas por 2 a 0. Mas era outro contexto. Havia a ressaca do rebaixamento muito próxima e agora as coisas estão mais assentadas. Ainda assim, extremamente difícil.