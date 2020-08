Técnico do Coritiba é demitido após quarta derrota consecutiva

Caiu o primeiro técnico no Campeonato Brasileiro. O Coritiba anunciou, no fim da manhã desta quinta-feira (20), a demissão de Eduardo Barroca. Além do treinador, o diretor executivo Rodrigo Pastana também foi desligado do clube.

O Coxa é o lanterna do Brasileirão, com quatro derrotas em quatro partidas, marcou apenas um gol e sofreu seis. O revés diante do Corinthians por 3 a 1, na noite de quarta-feira (19), decretou a saída de Barroca e Pastana.

O técnico Eduardo Barroca foi contratado no fim de 2019 para comandar a equipe a partir de 2020. O treinador tinha a missão de substituir Jorginho, que conquistou o acesso com o Coxa para a Série A. Jorginho, no entanto, acabou não renovando contrato e Barroca foi a opção.

Eduardo Barroca foi vice-campeão do Campeonato Paranaense, perdendo as duas partidas da final para o rival Athlético-PR, por 1 a 0 e 2 a 1. O Coritiba foi eliminado da Copa do Brasil ainda na primeira fase pelo modesto Manaus, sendo derrotado por 1 a 0.

Rodrigo Pastana estava no Coritiba desde o fim de 2018 e foi o responsável por montar o elenco que conseguiu o acesso à Série A. Além do diretor executivo e do técnico, o clube confirmou o desligamento do auxiliar Felipe Lucena e do preparador físico Anderson Gomes.

Enquanto não contrata um novo treinador, o clube confirmou que o auxiliar técnico Mozart vai comandar a equipe de maneira interina para o confronto com o Bragantino, domingo (23), às 16h, no Estádio Nabi Abi Chedid.