Bombeiros tentam conter incêndio em lixão em Rio Branco

Um incêndio no lixão em Rio Branco, no Acre, que começou na última segunda-feira (24), ainda não foi completamente contido pelo Corpo de Bombeiros. O grande risco para a saúde da população próxima do local é a fumaça tóxica.

A aspirante Laiza Mendonça, da assessoria de comunicação do Corpo de Bombeiros do Acre, afirma que além dos moradores, a fumaça afeta também quem está trabalhando no lixão.

Ainda não se sabe as causas do incêndio. Segundo os bombeiros, o lixão já foi um aterro de resíduos sólidos, onde hoje é lançado qualquer tipo de material.

A aspirante Laiza explica a dificuldade de apagar este tipo de incêndio.

Uma média de 60 mil litros de água estão sendo usados por dia no combate ao fogo. Os bombeiros contam ainda com apoio de carros pipas e retroescavadeiras da prefeitura.

Em 2018 e 2019, os bombeiros atuaram cerca de 50 dias no combate ao incêndio no lixão.

A reportagem não conseguiu contato com a Secretaria de Zeladoria da prefeitura de Rio Branco, responsável pelo aterro.

A Secretaria de Meio Ambiente informou que o local é um aterro de inertes, onde são destinados resíduos da limpeza urbana, entulhos, eletrodomésticos entre outros.

O lixo doméstico da capital é destinado para a unidade de tratamento de resíduos sólidos.