Em Roraima, venezuelanos são denunciados por participação em facção

Dezenove venezuelanos foram denunciados pelo Ministério Público de Roraima acusados de integrar uma facção criminosa armada. Em caso de condenação, as penas dos réus, somadas, podem chegar a 228 anos de prisão.

Os suspeitos foram presos em julho deste ano durante a Operação Triumphus, deflagrada pela Polícia Federal.

Segundo as investigações, o grupo atuava dentro e fora do sistema prisional do estado. Os acusados teriam entrado na facção entre 2014 e 2018.

De acordo com a denúncia do Ministério Público, parte dos integrantes do bando teria funções específicas de liderança na organização criminosa, como a de coordenar um “tribunal do crime”, gerenciar pontos de vendas de drogas e fazer a guarda de armas e munições para a facção.

O MP destaca que, pelo menos 13, dos 19 acusados, chegaram a cumprir pena na Venezuela, sendo que cinco deles foram presos por homicídio e latrocínio e os demais praticaram roubos, tráfico de drogas e furtos.

Em depoimento, um dos denunciados disse que há 740 venezuelanos na condição de integrantes da facção, em Roraima, e que a organização criminosa fez uma aliança com outra facção da Venezuela.