Iluminação especial marca reabertura de pontos turísticos do Rio

Os principais símbolos turísticos do Rio de Janeiro vão ser iluminados nesta sexta-feira para simbolizar a reabertura da atividade turística no município. O Cristo Redentor, Bondinho do Pão de Açúcar, roda gigante Rio Star, Arcos da Lapa, Jardim Botânico, entre outros, receberão iluminação especial a partir das 06:40 da noite.

As arenas construídas na Barra da Tijuca para os Jogos Olímpicos do Rio, em 2016, e que por conta disso tiveram uma exposição planetária, também serão iluminadas.

A iluminação conjunta dos atrativos turísticos da cidade contará com a benção do padre Omar Raposo; e com a execução da canção Cidade Maravilhosa, hino da capital fluminense, pela Banda Sinfônica da Guarda Municipal do Rio de Janeiro.

Todos os protocolos de segurança serão adotados. O uso de máscara, durante a permanência do público no local, e a aferição de temperatura na entrada, serão obrigatórios. Haverá ainda sinalização de distanciamento mínimo de 2 metros entre as pessoas e dispensers de álcool 70%.