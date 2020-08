Órgãos públicos no Amapá retomam atividades presenciais

A Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária do Amapá, a Secretaria estadual de Meio Ambiente, a Junta Comercial do Amapá, entre outros órgãos públicos, retomaram, nesta segunda-feira (17), as atividades presenciais. Esta é a segunda etapa de reabertura dos órgãos públicos do estado e abrange aqueles identificados como de desenvolvimento econômico.

O decreto de retomada dos serviços públicos no Amapá foi assinado no dia 1º de agosto e está dividido em grupos e etapas. Os primeiros a voltar, no último dia 10, foram os servidores de atividades essenciais, como delegacias, companhias de água e esgoto, de infraestrutura e prestação de serviços, e transportes.

O decreto que autoriza o retorno também contém modelos de autodeclaração solicitando inclusão de teletrabalho ou home office para os servidores que não podem cumprir atividades presencias por motivos de saúde fragilizada ou suspeita de infecção por coronavírus.

A realização de concursos públicos também foi autorizada pelo decreto, inclusive as etapas em que seja necessária a presença física dos candidatos.