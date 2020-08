Em Rondônia, PrevBarco passa a funcionar até 30 de setembro

A população ribeirinha do distrito de Costa Marques, em Rondônia, recebe até o dia 30 de setembro a unidade móvel flutuante do INSS, a PREVBarco.



O atendimento presencial oferece benefícios previdenciários rurais e urbanos, como aposentadoria, pensão, auxílios, salário-maternidade, o seguro-defeso, o benefício de prestação continuada - BPC - além de informações e orientações para a população.



Para evitar o contágio da Covid-19, o INSS organizou protocolo de proteção para afastamento de servidores e segurados. A área de atendimento dentro do barco estará fechada, com o público devendo esperar em tendas ou espaços externos fora da embarcação, em cadeiras distanciadas entre si.



Foram ainda instalados anteparos de acrílico nos guichês de atendimento e nas mesas dos peritos médicos. Além de equipamentos de proteção individual, haverá higienização completa dos ambientes de atendimento duas vezes ao dia, e ainda a a disponibilização de álcool em gel.