Suspeito de estuprar menina de 10 anos é preso em Betim, Minas Gerais

Autoridades de segurança e da polícia no Espírito Santo informaram que o tio suspeito de estuprar e engravidar a sobrinha de 10 anos, na cidade de São Mateus, confessou o crime, ao ser preso, na madrugada de ça-feira (18).

Em coletiva, também nessa ça, a polícia disse que o suspeito foi detido em Betim, Minas Gerais, e se entregou por medo de morrer, depois que seu contato foi descoberto.

De acordo com o delegado Ícaro Nascimento, o homem disse que tinha intimidade com a menina.

O secretário de Estado da Segurança Pública, coronel Alexandre Ramalho, relata as condições em que vivia a menina e a família dela,

A polícia também informou que o suspeito já esteve preso por tráfico de entorpecente e posse ilegal de arma de fogo. Fugiu de uma “saidinha” da detenção, e foi recapturado em 2015. Em 2018, foi libertado.

Para o secretário de Segurança, devido à gravidade do crime, é fundamental que o tio da menina cumpra integralmente a pena.

A pena será definida pela Justiça, que para este tipo de crime é prevista de 8 a 15 anos, mas pode aumentar, porque o autor é tio da vítima.

A polícia vai ainda investigar as publicações com dados do tio e da criança, e também verificar se ele era o único abusador.

O delegado-geral da Polícia Civil capixaba, José Darcy Arruda, informou que o estado está formando uma equipe multidisciplinar para cuidar da criança.