TSE nega pedido de cassação do governador do DF

O Tribunal Superior Eleitoral negou o pedido de cassação do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, do MDB, por compra de votos e abuso de poder, ocorrido durante a campanha eleitoral de 2018.

O pedido de cassação foi feito por adversários da campanha, Rodrigo Rollemberg, do PSB, e Fátima Sousa, do PSOL. Eles alegaram que Ibaneis prometeu construir casas com seu próprio dinheiro, após a derrubada de imóveis em um terreno público.

O atual governador do DF declarou à Justiça ter um patrimônio de R$ 94 milhões no ano da eleição.

Para o relator da ação no TSE, o ministro Og Fernandes, as promessas feitas tinham caráter genérico. Uma testemunha também afirmou que a promessa não chegou a ser efetivada, sendo que não há prova que tenha ocorrida transferência concreta de recursos aos eleitores.



A defesa de Ibaneis Rocha afirmou que o poder Judiciário se debruçou no tempo adequado sobre as acusações contra o governador, considerando regulares todos os atos praticados por ele durante a campanha.