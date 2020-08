Distrito Federal entra em estado de emergência devido à seca

Após 94 dias sem chuva, o Distrito Federal está no período mais seco do ano e entrou nesta quinta-feira (27) em estado de emergência. Isso por causa da baixa umidade relativa do ar, que pode chegar nos momentos mais quentes do dia a 12%.

É preciso que sejam registrados dois dias consecutivos de umidade abaixo de 12% para se decretar o estado de emergência.

A meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia, Naiane Araújo, disse que apesar da massa de ar seco que permanece na região, a umidade relativa do ar deve subir nos próximos dias.

O médico da Defesa Civil, José Evóide, alertou que durante esses dias de seca é preciso tomar alguns cuidados com a saúde.

A temperatura ao longo do dia deve subir bastante, podendo ficar entre 28 e 30 graus.

Ao contrário dessa madrugada que fez bastante frio no Gama, com os termômetros marcando 6 graus e no Plano Piloto 11 graus.

Para receber os alertas da Defesa Civil sobre o clima no celular, via SMS, basta enviar o CEP da residência para o número 40199.

Com produção de Rosemary Cavalcante,