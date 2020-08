Nova mortandade de peixes é identificada no rio Teles Pires

Uma grande quantidade de peixes mortos, de várias espécies, foi identificada no rio Teles Pires, em Mato Grosso, em área próxima à barragem da usina hidrelétrica de Sinop, nesse fim de semana.

A Secretaria de Meio Ambiente do estado (Sema), enviou, nesta segunda-feira (17), uma equipe multidisciplinar para investigar as causas e apurar as responsabilidades do ocorrido.

Em nota, a Companhia Energética Sinop, concessionária da usina hidrelétrica, informou que, em decorrência do período da seca, o reservatório teve redução do nível de água chegando próximo ao limite, sendo necessária a parada das unidades geradoras. Segundo a empresa, essa alteração pode mudar momentaneamente o ambiente aquático e gerar impacto aos peixes. A nota ressalta que esse tipo de manobra faz parte da operação de uma usina hidrelétrica e está prevista no licenciamento ambiental. A companhia também informou que destinou equipes para realizar a coleta das carcaças e a correta destinação.

De acordo com a Sema, não é a primeira vez que esse tipo de ocorrência acontece no local. Segundo a pasta, a Companhia Energética de Sinop já foi multada em mais de R$ 62 milhões nos últimos 18 meses.

A Secretaria de Meio Ambiente considera a situação inadmissível e reitera que a mortandade de peixes não está prevista no licenciamento ambiental da usina, uma vez que o instrumento visa minimizar possíveis impactos ambientais.

Além das multas aplicadas, o empreendimento também foi notificado a instalar um sistema de repulsão dos peixes e a realizar correções na bacia de dissipação ainda este ano.