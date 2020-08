USP cria sistema para ajudar na alfabetização de crianças autistas

Um projeto, desenvolvido no Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da Universidade de São Paulo, uniu a computação e a psicologia para ajudar na alfabetização de crianças com Transtorno do Espectro Autista. A nova abordagem utiliza jogos para manter a atenção e o interesse desses alunos, como explica a pesquisadora Laiza Ribeiro.

O sistema pode ser usado em tablet, celular ou computador. A pesquisadora detalha como funciona o programa.

Os testes foram realizados com quatro crianças que tem autismo moderado, com idades entre 7 e 12 anos. O próximo passo da pesquisa é fazer parceria com instituições interessadas em utilizar o programa e fazer mais análises.