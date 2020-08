Bolsonaro lança pedra fundamental da duplicação da BR-469

O presidente jair Bolsonaro e uma comitiva de ministros estiveram em Foz do Iguaçu nesta quinta-feira (27) para cumprir uma série de agendas oficiais.

A cerimônia de lançamento da pedra fundamental para a duplicação da BR-469, no município, foi a única aberta à imprensa.

A rodovia leva liga Foz ao principal ponto turístico da região, as Cataratas do Iguaçu, e também ao aeroporto. Essa duplicação era uma demanda da população há mais de 20 anos.

O ministro de Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, falou sobre as obras em andamento no Paraná. Ele adiantou um pouco do projeto de concessão de aeroportos e rodovias no estado:

Em discurso, Bolsonaro também comentou sobre as obras previstas para o Paraná e se mostrou otimista com relação ao turismo na região.

Os compromissos de Bolsonaro continuaram após a cerimônia. Antes de embarcar de volta para a capital federal, ele e os ministros ainda fizeram uma visita à Itaipu Binacional, que não pode ser acompanhada pela imprensa.