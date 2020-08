Empresas descredenciadas continuam fazendo testes de Covid-19 no DF

A Vigilância Sanitária fez um alerta à população do Distrito Federal sobre empresas descredenciadas que vêm realizando teste rápido de Covid-19 em sistema de drive-thru. De junho até agora, 19 empresas já foram autuadas e 361 testes irregulares apreendidos.

Além de pagar caro pelo serviço, com preços que variam entre 150 e 270 reais, as pessoas correm vários riscos, por causa, muitas vezes, de ambientes sujos e insalubres e ainda por conta do mal acondicionamento do material, que precisa de temperatura adequada.

A gerente de fiscalização da Diretoria de Vigilância Sanitária, Márcia Olivé, falou sobre os perigos que a pessoa corre ao fazer o teste nestes locais.

A gerente acrescentou que somente laboratórios são credenciados a fazer esse exame e precisam cumprir 42 medidas para fazer o teste rápido para diagnóstico da Covid-19 em sistema de drive-thru.

Ela disse como o cidadão pode identificar se está fazendo o teste em local que cumpre os critérios da Vigilância Sanitária.

A gerente lembrou ainda que os veículos irregulares utilizados para fazer o teste de Covid-19 não foram inspecionados pela Vigilância Sanitária do DF e não possuem o Certificado de Vistoria de Veículo.

* Produção: Rosemary Cavalcante