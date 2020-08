Fiocruz debate papel da divulgação de informações sobre a Covid-19

Órgãos públicos no Amapá retomam atividades presenciais

Entre os que retornaram estão a Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária do Amapá, a Secretaria estadual de Meio Ambiente e a Junta Comercial do Amapá. Esta é a segunda etapa de reabertura, que abrange aqueles identificados como de desenvolvimento econômico. No início do mês, voltaram a funcionar atividades essenciais, como delegacias, companhias de água e esgoto, de infraestrutura e prestação de serviços, e transportes.