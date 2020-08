Funcionários denunciam retirada de equipamentos de hospital em SP

Funcionários acusam a organização social administrada pelo Hospital Albert Einstein de retirar equipamentos e abandonar pacientes em meio a cirurgias depois da suspensão do contrato de terceirização de hospital público na capital paulista.

Os relatos são de que todos os equipamentos foram retirados do Hospital Municipal do Campo Limpo, na zona zul de São Paulo, e que pacientes que estavam em meio a cirurgias foram abandonados. Médicos e enfermeiros concursados tiveram que ser convocados às pressas para dar continuidade aos atendimentos.

O contrato de mais de R$ 114 milhões foi firmado com a prefeitura de São Paulo, e o Albert Einstein passou a administrar o hospital no dia 1º de agosto, mas o contrato foi suspenso pela prefeitura no último dia 19, depois que um relatório do Tribunal de Contas do município questionou a falta de licitação e a justificativa de que havia emergência para fechar o contrato.

O Ministério Público do estado abriu um inquérito para investigar as irregularidades no contrato de terceirização.

Já as denúncias de retirada dos equipamentos e de abandono de pacientes estão sendo apuradas pelo Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, que fez uma vistoria no hospital na última sexta-feira. Em nota, o conselho diz que está acompanhando a situação, mas que as informações do processo seguem em sigilo até a conclusão de todos os procedimentos administrativos.

Também em nota, o Hospital Albert Einstein afirmou que todos os equipamentos retirados eram do próprio Albert Einstein, e que a retirada foi acordada com a direção do Hospital do Campo Limpo. Este último não respondeu a denúncia de que pacientes teriam sido abandonados. ​

Até o fechamento desta reportagem, a prefeitura de São Paulo não se pronunciou sobre a denúncia.