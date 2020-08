Hospital de campanha Lagoa-Barra será desativado

O hospital de campanha construído na zona sul do Rio de Janeiro para atender pacientes com covid-19 será desativado por falta de demanda, depois de quatro meses em funcionamento. A informação foi confirmada pela Rede D'or, que arcou com R$ 40 milhões dos R$ 60 milhões investidos pela iniciativa privada para construir a unidade.

Desde o dia 25 de abril, o Hospital de Campanha Lagoa-Barra atendeu 742 pacientes, somando esforços à resposta do Sistema Único de Saúde no combate à pandemia.

A unidade contava com 200 leitos, sendo 100 de enfermaria e 100 de unidade de terapia intensiva. Segundo a Rede D'or, os equipamentos utilizados devem ser doados a hospitais universitários do Rio de Janeiro.

O hospital teve mais de mil funcionários e foi construído em 19 dias, em uma parte do terreno do 23º Batalhão de Polícia Militar, localizado no Leblon.

De acordo com o último boletim da Secretaria Municipal de Saúde do Rio, a ocupação de leitos de UTI para covid-19 na capital fluminense, que superou 90% no auge da pandemia, atualmente está em 62%.