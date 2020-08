Palmeirense está detido após morte de dois torcedores santistas

Uma briga entre torcedores do Santos e do Palmeiras terminou com duas mortes na cidade de Mauá, na grande São Paulo.

De acordo com testemunhas no local, houve um tumulto por volta das 10 horas da noite desse domingo(23), após encontro entre torcedores do Santos e do Palmeiras, em um posto de combustível na Avenida Portugal, uma das principais vias de Mauá.

Os santistas teriam chegado com pedaços de pau para a briga; e na confusão, torcedores palmeirenses teriam desferido tiros contra os santistas e após a confusão, fugiram. Dois torcedores santistas foram baleados e morreram a caminho do hospital.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, três torcedores palmeirenses tentaram fugir em um veículo preto mas foram localizados pela Polícia Militar e encaminhados para a primeira Delegacia de Polícia da cidade. Um deles confessou o crime. Outros dois torcedores foram ouvidos como testemunhas e posteriormente liberados. O torcedor que efetuou os disparos foi encaminhado para o Cadeião de Santo André, onde permanece à disposição da Justiça.