Hermeto Pascoal é um dos homenageados da Womex 2024

A Fundação Nacional de Artes (Funarte) participará, pela primeira vez, da Worldwide Music Expo (Womex) 2024, uma das mais importantes feiras do mercado musical global. A ação faz parte do Funarte Brasil Conexões Internacionais, iniciativa estratégica para a promoção da música brasileira no circuito internacional.

A participação brasileira será celebrada com a homenagem a Hermeto Pascoal, que receberá o prestigiado Womex Awards.

“Esta é a primeira vez que um músico brasileiro é homenageado pelo prêmio Artist Award'neste importante espaço da música mundial que é a Womex. Hermeto Pascoal e sua obra estão entre essas riquezas que precisam ser celebradas em nossa música brasileira, que é expressão de singularidade e dispositivo de encontro, diálogo e conexão cultural e que, portanto, precisa de políticas que fortaleçam este elo fundamental com o mundo”, informou a presidente da Funarte, Maria Marighella.

Aos 88 anos, Hermeto será o primeiro brasileiro a receber a premiação em 25 anos de história do prêmio. Integrando a programação oficial de shows, o pianista Jonathan Ferr apresentará seu Urban Jazz inspirado no Afrofuturismo.

A delegação brasileira, formada por 28 agentes do setor musical de todas as regiões do país irá para Manchester, na Inglaterra, A Womex será realizada na cidade de Manchester, na Inglaterra, a partir desta quarta-feira (23) até domingo (27).

Os brasileiros participarão dos painéis sobre o Circuito Amazônico de Festivais, música e videogame, mercado da música ao vivo no Brasil. A presença da Funarte representa um marco para as políticas de internacionalização das artes brasileiras, um dos eixos da Política Nacional das Artes.

“A internacionalização das artes é central na nossa missão primeira: entregar ao povo brasileiro uma política nacional que reflita a especificidade e complexidade das nossas expressões. Artistas e agentes das artes têm rompido fronteiras e construído uma ofensiva sensível que é ativo de democracia, direitos, liberdades e riqueza não só econômica, mas de soberania e afirmação de narrativas diversas”, afirmou a presidente da Fundação.

Festivais

Os oito festivais do circuito colocam a música no centro do debate climático global, pautando temas como biodiversidade e representação de comunidades indígenas, negras, quilombolas, de mulheres, caboclos e ribeirinhos.

O músico carioca Vic Hime participará de um painel sobre música e videogames e, em outra sessão, André Bourgeois, de São Paulo, discutirá o mercado da música ao vivo no Brasil para artistas estrangeiros.

A feira, que atrai mais de 2.600 profissionais de 90 países, é um ambiente de destaque para o fortalecimento das redes criativas e comerciais da música e cria uma experiência para curadores, gerentes de editoras, entre outros, para descobrir novos músicos, projetos e refletir sobre oportunidades alternativas de programação.