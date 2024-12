Hoje faz 135 anos do nascimento de Anita Malfatti

Neste 2 de dezembro celebra-se os 135 anos do nascimento de Anita Malfatti, uma das precursoras do modernismo brasileiro. Nascida em São Paulo, em 1889, fez na cidade sua primeira exposição individual, em 1914, mas ganhou projeção 3 anos depois, após uma crítica negativa feita pelo escritor Monteiro Lobato. O talento e a fama da artista foram consolidados no cenário artístico nacional por sua participação na Semana de Arte Moderna, em 1922.

Anitta morou na Alemanha e nos Estados Unidos, quando em 1915 estudou na Arts Students League of New York e na Independent School of Art. No Brasil, integrou o chamado Grupo dos Cinco, formado pelos colegas modernistas Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral e Menotti del Picchia. Entre suas obras mais conhecidas está a modernista O Homem Amarelo.

Pintora, desenhista, gravadora, ilustradora e professora, participou do Salão Revolucionário, da Sociedade Pró-Arte Moderna, do Salão Paulista de Belas Artes e foi presidente do Sindicato de Artistas Plásticos de São Paulo, em 1942.

Ao longo da carreira, Anita migrou do modernismo para uma criação mais espontânea, pautada nos temas populares.

Morreu em 6 de novembro de 1964.