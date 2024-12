TV Brasil exibe musical “Pedro e Paula” no dia de Natal

Como parte da programação especial de Natal, a TV Brasil traz ao público nesta quarta-feira (25), às 11h, o musical “Pedro e Paula”. O espetáculo, especialmente voltado para as crianças, foi gravado no icônico Teatro Amazonas, em Manaus (AM). A exibição é fruto de uma parceria com a TV Encontro das Águas, integrante da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP).

“Pedro e Paula” é dirigido por Tércio Silva, com direção musical e regência de Marcelo de Jesus, e composição de Tim Rescala. A história acompanha duas crianças que se encontram na véspera de Natal e embarcam em uma aventura repleta de imaginação.

A obra destaca-se pela participação de talentos locais, incluindo membros do Balé Folclórico do Amazonas, coral infantil do Liceu de Artes e Ofício Claudio Santoro, músicos da Amazonas Filarmônica e artistas selecionados em audições específicas.

O cenário e os figurinos são assinados por Giorgia Massetani e contribuem para a magia da apresentação, proporcionando visual impactante no palco.

A produção é uma celebração do poder da amizade e do espírito natalino, com mensagens como união, alegria, paz e solidariedade.

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site http://tvbrasilplay.com.br ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV: https://tvbrasil.ebc.com.br/webtv.

Serviço

Especial de Natal “Pedro e Paula” – quarta-feira (25), às 11h

Site – https://tvbrasil.ebc.com.br

Instagram – https://www.instagram.com/tvbrasil

YouTube – https://www.youtube.com/tvbrasil

X – https://x.com/TVBrasil

Facebook – https://www.facebook.com/tvbrasil

TikTok – https://www.tiktok.com/@tvbrasil

TV Brasil Play - http://tvbrasilplay.com.br