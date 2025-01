Museu da Língua Portuguesa abre programação especial para as férias

Apresentações artísticas, brincadeiras e oficinas para bordar, desenhar e musicar. O Museu da Língua Portuguesa abre, neste sábado (11), programação de férias especial e gratuita, que vai até o próximo dia 31, e é destinada a crianças e adultos.

Neste ano, a Estação Férias tem como tema Entre Festejos e Brinquedos, estabelecendo um diálogo com a exposição temporária do museu, Vidas em Cordel, que celebra a tradição oral, a poesia popular e a ancestralidade. A exposição dá espaço a histórias de vida de pessoas comuns e famosas no formato de literatura de cordel.

A programação de férias será comandada pela equipe do Pé de Brincadeira, formada por pedagogos e artistas, que vai acompanhar as ações e auxiliar as crianças e suas famílias no que for necessário. A ideia, porém, diz o museu, é criar um espaço de livre entretenimento.

“O pessoal que vier aqui ao Estação Férias vai se deparar com instalações sensoriais inspiradas na cultura popular, nos mestres mamulengueiros, nas danças e nas manifestações de forma geral, principalmente do Nordeste. Elas vão também poder brincar com brinquedos como o Mané Gostoso, Mamulengos, o Boi. Há também uma estação especial para bordados”, informou Alehandra Pinel, idealizadora do Pé de Brincadeira, em entrevista à Agência Brasil.

Além disso, há uma instalação chamada de Toca Tudo, que terá muitos objetos e instrumentos sonoros que poderão ser manuseados e tocados pelas crianças. “Temos também uma equipe de arte-brincantes que estarão aqui disponíveis para facilitar para as famílias e para quem vier nos visitar para pegar os brinquedos, bater uma corda, pular um elástico. Aqui será a casa dos brinquedos populares”, disse Alehandra.

Serão ao todo quatro instalações. A primeira é a EntreFios & EntreLaços, onde as crianças serão instigadas a bordar desenhos impressos em xilogravura ou até mesmo explorar a própria criatividade usando retalhos de tecidos variados. No espaço A...Risque-se, todas as pessoas são convidadas a pintar com as mãos, com os pés ou até mesmo com corpo. Já na experiência Toca Tudo estarão disponíveis objetos do cotidiano para que possam ser usados como instrumentos musicais. E na instalação BrinqueAqui BrinqueAcolá, haverá bonecos e bonecas de mamulengo e de pano que poderão ser manuseados pelo público.

Aos sábados, a programação se completa com apresentações artísticas. “Nossa programação aos sábados está superespecial porque é composta por shows, contação de histórias e teatro. E há também uma novidade, uma surpresa: aos domingos, teremos uma piscininha e um chuveirão. As pessoas poderão vir com roupas de banho para aproveitar. De acordo com Alehandra, aos domingos, a programação vai das 11h às 15h. "É só chegar e mergulhar."

A Estação Férias é de terça a domingo, das 10h às 17h, no Pátio B do museu.



Mais informações sobre o evento e sua programação podem ser encontradas no site do museu.