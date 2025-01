No Dia do Fotógrafo, relembre principais fotos da Agência Brasil

Neste 8 de janeiro, o país celebra o Dia Nacional do Fotógrafo, em memória à data em que chegou ao Brasil o primeiro daguerreótipo, um dos primeiros equipamentos de registro fotográfico, no ano de 1840 como presente para D. Pedro II.

“Deste então, a tecnologia evoluiu, mas as imagens fotográficas seguem sendo um importante relato dos fatos”, afirma o gerente executivo de Fotografia da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), Joedson Alves.

"Na EBC, tem enorme importância como produto do jornalismo público, tanto pelo relato dos fatos, como pela difusão da produção de nossos fotógrafos de forma gratuita e pública”.

Em 2024, um profissional da EBC recebeu o 46º Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos, na categoria fotografia. O fotojornalista da Agência Brasil, Paulo Pinto, foi o vencedor na categoria Fotografia pela imagem Passe Livre faz manifestação em São Paulo contra o aumento da tarifa.

Na ocasião, o Movimento Passe Livre (MPL) fez uma manifestação na capital paulista contra o aumento do preço da passagem de trens e metrôs e sofreu repressão da polícia.

Dois fotógrafos da Agência Brasil venceram a 41ª edição do Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo, organizado pelo Movimento de Justiça e Direitos Humanos (MJDH), em parceria com Ordem dos Advogados do Brasil - RS (OAB-RS).

A foto 7x1, do fotógrafo Paulo Pinto, que registrou a repressão policial durante manifestação do Movimento Passe Livre (MPL), em São Paulo, levou o primeiro lugar.

Já o fotógrafo Fernando Frazão levou o segundo lugar com Tenho Minha Vida de Volta, que registrou o momento em que o jovem Carlos Vitor Guimarães, de 25 anos, reencontra a sua família após ficar preso injustamente por um ano e meio no Presídio Evaristo de Moraes, no Rio de Janeiro. O tema da premiação em 2024, foi Democracia.



>> Confira aqui a seleção da Agência Brasil das 100 melhores fotos em 2024