TV Brasil e Rádio MEC homenageiam Marina Colasanti com reprises

Em homenagem à escritora Marina Colasanti, a TV Brasil vai reexibir nesta quarta-feira (29) o episódio Prosa e Verso, edição do programa Trilha de Letras que recebeu a autora para um bate-papo sobre a arte de contar histórias. A atração vai ao ar às 23 horas. Colasanti morreu nesta terça-feira (28), aos 87 anos.

Marina Colasanti deixou um valioso legado para a cultura brasileira. Com uma carreira marcada pela publicação de mais de 70 obras, entre livros para adultos e infantojuvenis, ela foi amplamente reconhecida pela produção literária, com diversos prêmios, como o Prêmio Machado de Assis - da Academia Brasileira de Letras (ABL). No ano passado, foi celebrada como personalidade literária pelo Prêmio Jabuti.

Durante a entrevista à apresentadora Katy Navarro, Colasanti fala sobre como traçou seu percurso artístico pela prosa e pelo verso. “Eu sou prosa e verso na mesma medida”, afirmou a escritora, que na oportunidade apresentou detalhes sobre dois de seus livros: “Hora de Alimentar Serpentes” e “Minha Guerra Alheia”.

A paixão pela leitura também foi tema recorrente da conversa. Colasanti faz uma verdadeira declaração de amor ao mundo dos livros.

“Os livros foram meu colete salva-vidas. Lemos muito, meu irmão e eu; muitas vezes em situações adversas e complicadas. Os livros eram uma farra. Eram nossos companheiros, nossos brinquedos. Nossa fonte mais rica de imaginário”, revelou.

Marina Colasanti também será lembrada na Rádio MEC, com a reprise de edição do programa Conversa com o Autor com a escritora. Nas ondas do rádio, o programa vai ao ar no dia nesta terça-feira, às 23h.