Jornalista Marília Arrigoni estreia como debatedora do Sem Censura

A jornalista Marília Arrigoni entra para o time de debatedores fixos do programa Sem Censura, apresentado por Cissa Guimarães na TV Brasil, a partir desta quarta-feira (12).

"Estou honrada de agora assumir a cadeira de debatedora. A energia da Cissa é muito boa e ela conduz o papo como se estivesse na sala de estar. Me sinto à vontade e muito feliz", comemora.

Com trajetória nos programas esportivos da emissora pública, a profissional comanda a edição do final de tarde do programa diário Stadium e foi a primeira mulher a conduzir o bate-papo do No Mundo da Bola, tradicional mesa redonda dominical da TV Brasil. Ela ainda apresentou o videocast Copa Delas, sobre futebol feminino, projeto voltado para as redes sociais que também ganhou janela na telinha.

Marília Arrigoni já está na equipe do Sem Censura desde a retomada do formato, há um ano, em fevereiro de 2024. Ela participava da produção no quadro semanal "Tá Bombando" em que trazia as principais notícias do esporte para uma conversa descontraída com Cissa Guimarães e os convidados da atração.

A nova debatedora do programa recorda a importância do programa em sua vida.

"O Sem Censura faz parte da memória afetiva. Sempre assisti com tias e primas", lembra a jornalista da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

"A incorporação de uma funcionária concursada do quadro da empresa ao elenco de debatedores fixos do Sem Censura mostra que a parceria entre nossa equipe própria e colaboradores é uma forma eficiente de produzir comunicação pública de qualidade", afirma o diretor-presidente da EBC, Jean Lima.

Sobre o programa

Clássico da televisão brasileira, o Sem Censura teve sua reestreia na TV Brasil há um ano, em fevereiro de 2024. A atração voltou ao ar repaginada com Cissa Guimarães como titular do consagrado formato de bate-papo vespertino diário.

A produção resgata elementos clássicos como a bancada em semicírculo com a apresentadora ao centro. A trilha sonora que marcou as tardes da televisão brasileira ganhou um ritmo mais popular. A identidade visual também está reformulada, com elementos mais jovens e conectados ao universo digital.

O Sem Censura faz parte da programação do canal público desde 1985, quando estreou com Tetê Muniz como apresentadora e teve a condução de nomes como a jornalista Lúcia Leme, mas ficou mais conhecido com o rosto de Leda Nagle que comandou o programa de 1996 a 2016. O Sem Censura promovia debates sobre temas variados e era diário, passando a ser semanal em 2021.

A partir de 2024, com direção geral de Bruno Barros, que já apresentou o Sem Censura em outras temporadas, o programa volta a ser um espaço para discutir assuntos diversos sobre saúde e serviços, além de divulgar a produção cultural brasileira e se consolidar como referência para novos artistas.

Com transmissão de segunda a sexta, às 16h, a produção pode ser acompanhada pelo app TV Brasil Play e no YouTube do canal público. O conteúdo também fica disponível em formato de podcast no Spotify. O Sem Censura tem horário alternativo na emissora mais tarde no mesmo dia, às 23h30.

A interatividade está presente com a hashtag #semcensura nas redes sociais.

O público também pode participar pelo WhatsApp (21) 99903-5329.

Cissa Guimarães lê e comenta as mensagens, enquanto os convidados respondem às perguntas enviadas.