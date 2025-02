Premiações da Mostra de Tiradentes abre calendário audiovisual do país

Um filme de Sergipe e uma coprodução entre Minas Gerais e São Paulo arremataram os prêmios das duas categorias mais badaladas da Mostra de Cinema de Tiradentes. O evento, que se encerrou neste fim de semana na cidade histórica mineira, contou com a participação de aproximadamente 38 mil pessoas na estimativa dos organizadores. Além disso, parte da programação foi disponibilizada em plataforma online que recebeu mais de 500 mil acessos, vindos de 81 países.

Organizado pela Universo Produção desde 1998, a Mostra de Cinema de Tiradentes teve a 28ª edição em 2025. Tradicionalmente realizado em janeiro, o evento inaugura o calendário audiovisual do país e dá o tom de muitas das discussões que irão se estender por outros festivais ao longo do ano. Foram exibidos 140 filmes durante a programação do evento.

Categorias

O longa-metragem sergipano Um Minuto é uma Eternidade para Quem Está Sofrendo, dirigido por Fábio Rogério e Wesley Pereira de Castro, foi o vencedor da Mostra Aurora. A categoria é voltada para a exibição de filmes inéditos de novos realizadores que estão em seu primeiro longa-metragem. Desde que foi criada em 2008, ela se consolidou como uma das principais atrações do festival sediado na cidade mineira.

A vitória foi decretada pelo Júri Jovem, formado por estudantes selecionados por meio de um oficina de crítica de cinema. Um Minuto é uma Eternidade para Quem Está Sofrendo é um documentário que acompanha Wesley, um dos dois diretores, em um mergulho na sua própria personalidade, expondo seus sentimentos e conflitos internos em diferentes momentos da vida.

A Mostra Olhos Livres, outra categoria de destaque no evento, consagrou obra coproduzida em Minas Gerais e em São Paulo. Trata-se do longa-metragem Deuses da Peste, dirigido por Tiago Mata Machado e Gabriela Luíza. Declarado vencedor pelo júri oficial, composto por críticos, o filme narra uma história que se passa em casarão em ruínas, no centro da capital paulista, onde vive um velho ator afastado dos palcos.

Além das duas principais categorias, a Mostra de Cinema de Tiradentes distribui outros prêmios. Entre Corpos, de Mayra Costa, foi apontado pelo Júri Oficial como melhor curta-metragem que concorria na Mostra Foco. A atriz Ticiane Simões, que atua no filme, também foi agraciada por sua atuação. Já o voto popular consagrou o longa-metragem 3 Obás de Xangô, de Sergio Machado, e o curta-metragem Dois Nilos, de Samuel Lobo e Rodrigo de Janeiro.

Destaques

Houve ainda prêmios distribuídos por patrocinadores do evento. Fora das categorias competitivas, a programação contou com uma seleção de obras que compõe a trajetória de Bruna Linzmeyer, atriz homenageada da edição.

Além disso, houve diversas sessões de filmes em pré-estreia. Um dos destaques foi Malês, novo título de Antônio Pitanga, que chegará às salas de cinema em abril. O longa-metragem narra as trajetórias de diferentes personagens envolvidos na Revolta dos Malês, ocorrida em Salvador no ano de 1835 e considerada a mais importante rebelião urbana de escravizados do Brasil.

Outra pré-estreia que contou com grande interesse do público foi Yõg Ãtak: Meu pai, Kaiowá, dirigido por Sueli Maxakali, Isael Maxakali, Roberto Romero e Luisa Lanna. É um documentário que acompanha a busca de Sueli Maxakali pelo pai, Luis Kaiowá, de quem foi separada durante a ditadura militar no Brasil.

O filme de encerramento, exibido na noite de sábado (1º), foi também uma pré-estreia: Suçuarana, de Clarissa Campolina e Sérgio Borges. O filme narra a história de Dora, uma mulher que busca por uma terra perdida que ela e a mãe tanto sonharam. Em meio a encontros com outros visitantes, a protagonista atravessa um território devastado pela mineração, em busca de um lugar onde possa encontrar pertencimento.

Todas as atividades da Mostra de Tiradentes são gratuitas. Além das sessões cinematográficas, o público pôde acompanhar apresentações artísticas, oficinas e debates. A programação inclui ainda realização do Fórum de Tiradentes, evento que reúne dezenas de profissionais do setor para um diagnóstico do audiovisual brasileiro com o objetivo de formular propostas ao MinC. Um dos temas de maior destaque foi a regulação das plataformas digitais que exploram serviços de vídeo sob demanda (VOD, na sigla em inglês).

*O repórter viajou a convite dos organizadores da Mostra de Cinema de Tiradentes