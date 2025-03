Acadêmicos de Niterói vence Série Ouro e sobe ao Grupo Especial do Rio

A Acadêmicos de Niterói é a campeã da Série Ouro do carnaval do Rio de Janeiro. O resultado da apuração foi divulgado hoje (6) em um hotel na Barra da Tijuca. A agremiação garante, assim, um lugar nos desfiles do Grupo Especial em 2026.

Com o enredo Vixe Maria, a azul e branca celebrou a cultura popular das quadrilhas de festas juninas. Criada em 2018, a escola de samba teve trajetória meteórica. Ela entrou diretamente na Série Ouro em 2023, depois de receber os direitos de desfile na categoria diretamente da Acadêmicos do Sossego, de Niterói. Em 2025, apenas no terceiro desfile na avenida, conseguiu o feito de subir para o Grupo Especial.

A classificação final da Série Ouro desse ano teve como cinco primeiras colocadas, além da campeã, Estácio de Sá, Porto da Pedra, União da Ilha e União de Maricá.

As duas últimas colocadas - São Clemente e Tradição - foram rebaixadas para a Série Prata, que desfila na Estrada Intendente Magalhães, no Campinho, zona norte.

Por causa do incêndio em uma fábrica de fantasias ocorrido no início de fevereiro, as escolas Império Serrano, Unidos de Bangu e Unidos da Ponte não puderam concorrer ao título, nem foram rebaixadas. Elas foram as principais afetadas. Ou seja, apenas 13 das 16 escolas de samba foram avaliadas.

Ao contrário do que aconteceu no ano passado, quando Botafogo Samba Clube e Tradição subiram da Série Prata, apenas uma escola da terceira divisão vai subir para a Série Ouro em 2025.

Avaliação

Trinta e seis jurados ficaram responsáveis por avaliar nove quesitos das escolas de samba que desfilaram na sexta-feira e no sábado de carnaval, com quatro jurados para cada quesito.

Antes da leitura das notas, foram anunciadas as punições. Botafogo Samba Clube perdeu um décimo por falha mecânica em uma alegoria, que causou separação e excedeu o limite máximo permitido de alegorias.

A Tradição perdeu um décimo por utilizar a logo de outra agremiação em alguns instrumentos. E União de Maricá foi punida em um décimo por avançar área de concentração sem autorização.

A Inocentes de Belford Roxo e a União Parque Acari perderam um décimo cada por excederem o tempo máximo de desfile em um minuto. E a Em Cima da Hora perdeu dois décimos por exceder o tempo máximo em dois minutos.

Enredo campeão

A Acadêmicos de Niterói foi a penúltima escola a desfilar na Sapucaí no segundo dia da Série Ouro. O enredo Vixe Maria homenageou a festa de São João em Maracanaú, no Ceará. Foram celebradas as origens da festa popular e os principais elementos da cultura das quadrilhas locais.

Samba-enredo da escola campeã

"A Lua branqueada alumia

Sob a luz traz a magia

Pra enfeitar um lindo céu

Teria a Europa como lar

Ou viera revelar

O herdeiro de Isabel

Balancê de fogo

É fogueira de festeiro

Dá a vida por luzeiro

Anuncia a voz divina

Do velho mundo a boa nova introduziu

Os acordes populares que incendeiam o Brasil

Toca a sanfona, sou raiz caipira

A cultura que inspira o maior São João

Xadrez e palha que veste homem, mulher

Vai passar na avenida

A festa do arrasta-pé

Explodem cores e sabores dessa terra

Alimentam de folclore e percorrem o país

São tradições que vestem nobres brasileiros

Somos todos quadrilheiros a honrar nossa matriz

Santo Antônio dê meu par

Padim Ciço estou de pé

É São Pedro o pai do tempo

Guia o povo São José

Eis o que vem de berço

Devoção à fé junina

Visto amor e saio à rua

Pra viver a minha sina

Vixe Maria é chegada nossa hora

Em Niterói é forró corpo de mola

Céu de estrelas, chão de gente nordestina

Dança quadrilha, segura a saia menina".