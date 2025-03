Alerj celebra 50 anos com visita teatralizada no Palácio Tiradentes

Em celebração ao seu aniversário de 50 anos, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) realiza visita guiada teatralizada neste sábado (15), no Palácio Tiradentes, na Praça XV, no centro da capital. A sede histórica do parlamento fluminense abre suas portas ao público das 10h às 17h, com sessões de hora em hora.

Os visitantes irão interagir com sete personagens históricos e percorrer por diversos momentos da instituição de forma lúdica. O evento é gratuito, e a distribuição de senhas será realizada na entrada principal do palácio, na Rua Primeiro de março, s/n – Praça XV.

De classificação livre para todas as idades, a visita teatral será como uma viagem no tempo. Será possível revisitar momentos históricos desde o dia 15 de março de 1975, quando, no Plenário Barbosa Lima Sobrinho, foi realizada a primeira sessão da Alerj. Projetos de Lei que transformaram a sociedade, como a criação do passe livre nos transportes públicos e a Lei de Cotas, fazem parte do roteiro, além de personagens que representam o voto feminino e Tiradentes, líder da Inconfidência Mineira que dá nome ao palácio.

A diretora de Cultura da Alerj, Fernanda Figueiredo conta que a visita percorre cinco décadas de avanços legislativos.

"O personagem mais lúdico é o Tiradentes que, apesar de não ter feito parte da história da Alerj, é o personagem que dá nome à sede histórica. Ele será o anfitrião do público nessa comemoração. Tiradentes vai interagindo com outros personagens que são do Legislativo. A primeira mulher deputada será um dos personagens, mas a gente não a nominou para homenagear todas as mulheres que passaram pela Alerj e falar dos avanços ao longo desses 50 anos. Fala do passado, do presente e reflexões para pensar a Alerj do futuro”, disse.

Ainda haverá três visitas teatralizadas em 2025: 21 de abril, feriado de Tiradentes, 6 de maio, quando o Palácio Tiradentes completa 99 anos, e no dia 12 de outubro, Dia das Crianças.

O roteiro, que tem início nas escadarias da Rua Primeiro de Março, passa pelo saguão Getúlio Vargas, salão nobre, Biblioteca Dona Maria Portugal Duque Costa, Plenário Barbosa Lima Sobrinho e corredores históricos. A visita dura cerca de 40 minutos e terá sessões com início às 10h, 11h, 12h, 14h, 15h e 16h. Mais informações pelo e-mail cultura@alerj.rj.gov.br .

O Palácio

Inaugurado em 6 de maio de 1926, o Palácio Tiradentes abrigou a Câmara Federal entre 1926 a 1960, tendo recebido para a posse todos os presidentes do período: de Washington Luiz a Juscelino Kubitscheck. De 1937 a 1945, durante o Estado Novo, o Parlamento foi fechado pelo presidente Getúlio Vargas e no Palácio Tiradentes passou a funcionar o Ministério da Justiça e o Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), órgão de censura do regime.

Em 1960, com a transferência da capital do país para Brasília, o Palácio Tiradentes passa a abrigar a Assembleia Legislativa do Estado da Guanabara (ALEG). Após 15 anos, com a fusão dos estados da Guanabara e do Rio de Janeiro, Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro passou a ocupar o prédio.

Com fachada imponente em uma das principais ruas do centro do Rio de Janeiro, o Palácio Tiradentes foi projetado em estilo eclético por Archimedes Memória e Francisco Couchet.

Serviço:

Palácio Tiradentes - Rua Primeiro de março, s/n – Praça XV, Centro do Rio.

Sábado, 15 de março

Sessões às 10h, 11h, 12h, 14h, 15h e 16h.

Distribuição de senhas na entrada principal

Entrada franca

Classificação livre

Acesso para cadeirantes pela Rua Dom Manuel, s/nº