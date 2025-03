Carnaval de SP tem mais de 3,6 mil furtos e roubos de celulares

A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo informou que a cada dois minutos um celular foi roubado ou furtado durante o carnaval.

Entre 28 de fevereiro e 4 de março, foram furtados 2.395 aparelhos e 1.283 roubados nas cidades paulistas. No carnaval de 2024, foram 3.339 ocorrências de furto e outras 2.052 de roubo.

Na comparação, houve uma queda aproximada de 32% nos roubos e furtos de celular.

Policiais fantasiados

Segundo a pasta, a melhoria nos índices reflete o uso de tecnologias, como câmeras e drones, e ações de policiais disfarçados dentro dos blocos de rua.

No período, foram recuperados 140 celulares e 167 cartões de banco.

Boletins de ocorrência

Os boletins de ocorrência podem ser registrados por prazo indeterminado após o evento, sendo recomendado que seja feito o mais breve possível.

O cidadão devem informar dados, como o IMEI (registro individual do aparelho presente na caixa). Este número também pode ser usado para bloquear o aparelho junto à operadora, o que evita golpes.

A secretaria recomenda ainda algumas medidas de prevenção, como o uso de ferramentas de localização em tempo real nos aparelhos, que podem ser compartilhadas com as forças de segurança em situações de extravio; o bloqueio temporário de contas e cartões digitais ligados ao aparelho junto ao(s) banco(s) e o uso do aplicativo Celular Seguro.